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Тунгыш рет ушкан карышкер ким
Қазақ тiлi
Тунгыш рет ушкан карышкер ким
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ю.Гагарин.............
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