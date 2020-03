Помогите срочно написать о своей дачи и чем ты там занимаешься срочно на английск??м

Гость: Гость:

In the village I would go with my grandmother and with my grandfather. I love working in the garden and to help my grandparents. We have in the village a lot of trees and flowers and fresh air. When the sun shines strong, we wear caps. Every year we harvest. In the summer I go to the river near the village. Village - это переводится как деревня, в английском языке нет слова дача...деревня тоже сойдёт