Ребят, кто химию знает? нужна помощь СРОЧНО! и еапишите пожалуста формулы по котор??м все это находить надо.... 4ммоль Н2О имеют массу ... 0,5кмоль Н2О имеют массу ... 44г СО2 составляют количество вещества равное ... 11г СО2 с...

Гость: Гость:

1) 4 ммоль = 4*10-³(типо минус третья степень. я буду писать n как количество вещества m(H2O)= n*M = 4*10-³*18=0.072 г 2) 0.5 кмоль = 0.5*10³ = 500 моль m(H2O)= n*M= 500*18= 9000 г 3) n(CO2) m/M= 44(г)/44(г/моль) = 1 моль 4) считаешь по той же формуле, что и в 3 пункте. так же будет и во всех последующих пунктах. молярная масса СО2 = 44 г/моль.. ты массу делишь на молярную в каждом случае и считаешь количество вещества. удачи