Ребят, кто химию знает? нужна помощь СРОЧНО! и еапишите пожалуста формулы по котор??м все это находить надо.... 4ммоль Н2О имеют массу ... 0,5кмоль Н2О имеют массу ... 44г СО2 составляют количество вещества равное ... 11г СО2 с...
Химия
Ребят, кто химию знает? нужна помощь СРОЧНО! и еапишите пожалуста формулы по котор??м все это находить надо.... 4ммоль Н2О имеют массу ... 0,5кмоль Н2О имеют массу ... 44г СО2 составляют количество вещества равное ... 11г СО2 составляют количество вещества равное .. 4,4г СО2 составляют количество вещества равное ... 6,6г СО2 составляют количество вещества равное ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4 ммоль = 4*10-³(типо минус третья степень. я буду писать n как количество вещества m(H2O)= n*M = 4*10-³*18=0.072 г 2) 0.5 кмоль = 0.5*10³ = 500 моль m(H2O)= n*M= 500*18= 9000 г 3) n(CO2) m/M= 44(г)/44(г/моль) = 1 моль 4) считаешь по той же формуле, что и в 3 пункте. так же будет и во всех последующих пунктах. молярная масса СО2 = 44 г/моль.. ты массу делишь на молярную в каждом случае и считаешь количество вещества. удачи
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