Икс плюс игрек равно 4 минус Икс плюс 2 игрек равно 2 решить систему уравнений методом алгебраического сложения

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Если я правильно поняла ваши "иксы" и "игреки", то решение следующее: x+y=4 -x+2y=2 Складываем: 3y+x-x=6 3y=6 y=2 Значит x=4-2=2 Ответ: y=2, x=2