114:3 подробна расписать +,-,* и : и т.д. И сколько будет во всех ответах Результат

Математика
114:3 подробна расписать +,-,* и : и т.д. И сколько будет во всех ответах Результат
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Если разделить 114на 3 ровно будет 38
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