Цмтатный план:Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях.

Гость: Гость:

1.Бог дает царице дочь. 2. Царь женился на другой. 3. Ей в приданое дано Было зеркальце одно; 4. И наказывает ей, Сенной девушке своей, Весть царевну в глушь лесную И, связав ее, живую Под сосной оставить там На съедение волкам. 5. Королевич Елисей, Помолясь усердно богу, Отправляется в дорогу 6. Дом царевна обошла, Всё порядком убрала, 7. Плод румяный уронила. Головой на лавку пала И тиха, недвижна стала 6. Сотворив обряд печальный, Вот они во гроб хрустальный Труп царевны молодой Положили — и толпой Понесли в пустую гору 7. За невестою своей Королевич Елисей Между тем по свету скачет 8. Гроб разбился. Дева вдруг Ожила. Глядит вокруг Изумленными глазами, И, качаясь над цепями, Привздохнув, произнесла: «Как же долго я спала!» 9.Злая мачеха вскочив Об пол зеркальце разбив, В двери прямо побежала И царевну повстречала. Тут тоска ее взяла И царица умерла. 10. Свадьбу тотчас учинили, И с невестою своей Обвенчался Елисей; И никто с начала мира Не видал такого пира; Я там был, мед, пиво пил, Да усы лишь обмочил.