Хелп, физика. см фото. 6 задание
Физика
Хелп, физика. см фото. 6 задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посмотри: Я в качестве своеобразного "блока" рассмотрел звено цепи. Проверь: Я назвал все силы, или что-то забыл? Смотри скрин:
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