В каких случаях после шипящих и ц в окончаниях имён существительных творительног?? падежа пишется о, а в каких е?

Гость: Гость:

Гласные о и е после шипящих После шипящих под ударением пишется о, в соответствии с произношением:в окончаниях имен существительных, например: блиндажом, виражом (поворотом), листажом, литражом, метражом, монтажом, муляжом, пажом, стеллажом, мячом, параличом, шалашом, клещом, плющом, межой, свечой, левшой, пращой (ср. безударные окончания: вира́жем – в фотографии, пейза́жем, прести́жем, тонна́жем, хронометра́жем; пла́чем; апа́шем, плю́шем; о́вощем; ба́ржей, да́чей, но́шей, пи́щей );в окончаниях имен прилагательных, например: чужого, большого (ср. безударные окончания: ры́жего , хоро́шего );в суффиксах имен существительных: -ок (должок, крючок, пастушок, борщок), -онок (медвежонок, волчонок, лягушонок), -онк-а (книжонка, клячонка, душонка) ;в суффиксах имен прилагательных: -ов- (ежовый, чесучовый, грошовый, хвощовый, ножовый), -он (с беглым о: смешон );на конце (в суффиксах) наречий, например: свежо , ужо (в значении «потом», «после»), горячо , вечор (в значении «вчера вечером»), общо , хорошо .2. После шипящих под ударением пишется е(ё), хотя произносится о:в окончаниях личных форм глаголов, например: лжёт, течёт ;в глагольном суффиксе -ёвыва-, например: размежёвывать, выкорчёвывать, затушёвывать ;в суффиксе отглагольных существительных -ёвк-, например: размежёвка, корчёвка (но: ножовка );в суффиксе существительных -ёр, например: стажёр, тренажёр, ретушёр ;в суффиксе страдательных причастий -ённ (-ён-), например: сражённый, орошённый, прекращённый, сражён, орошён, прекращён ; в суффиксе отглагольных прилагательных -ён-, например: жжёный, копчёный; в словах, производных от слов данного типа, например: жжёнка, копчёности, тушёнка, упрощённость ;в предложном падеже местоимения что: о чём, на чём; в словах причём, нипочём.