На примере особенностей строения плоских, круглых и кольчатых червей перечислите признаки усложнения организации животных

Биология
На примере особенностей строения плоских, круглых и кольчатых червей перечислите признаки усложнения организации животных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри . Плоские черви самые отсталые . Кровеносной системы нет , дыхательной тоже , нервная система самая что ни есть простая (лестничная ). Круглые черви более продвинутые , хотя далеко от своих собратьев (плоских червей ) не ушли . У круглых червей только половая система нормальная появляется . И тут мы переходим к самым эволюционно развитым червям -это кольчатые .У них впервые появляется замкнутая кровеносная система , но дыхательная так и отсутствует.Нервная система более сложная , цепочечная .  
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