Скажите поже чем отличается географическая корта от космического снимка

География
Скажите поже чем отличается географическая корта от космического снимка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Космические снимки имеют обзорность, возможность глобального изучения явлений земной поверхности, можно более четко выделить объекты изучения.
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