У простите выражение А= 8а (5а^4-3)-4а (10а^4-7)-10а-5
Математика
У простите выражение А= 8а (5а^4-3)-4а (10а^4-7)-10а-5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=40a^5-24a-40a^5+28a-10a-5=-6a-5
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