помощью Интернета соверши воображаемое путешествие в национальный парк " Сочинский ". Что интересного можно там увидеть? Что сотрудники национального парка делают для охраны природы Черноморского побережья?
Окружающий мир
помощью Интернета соверши воображаемое путешествие в национальный парк " Сочинский ". Что интересного можно там увидеть? Что сотрудники национального парка делают для охраны природы Черноморского побережья?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
<<Сочинский>>-дендрарий в городе Сочи. У него 2 части-верхняя(почти-что в горах) и нижняя. Их разделяет главная улица города. С нижней на верхнюю можно подняться на фаникулёре. С вершины открывается великолепный вид на море и город. Рекомендую.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
СРОЧНО !!!!! все возможное наибольшее число, кратное 9,подслушивала вместо звездочк?? нужные цифры :а)2*76* б) 38*6* в)*47*3 г) 73*8* д )30*1* е)2*3*0