помощью Интернета соверши воображаемое путешествие в национальный парк " Сочинский ". Что интересного можно там увидеть? Что сотрудники национального парка делают для охраны природы Черноморского побережья?

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<<Сочинский>>-дендрарий в городе Сочи. У него 2 части-верхняя(почти-что в горах) и нижняя. Их разделяет главная улица города. С нижней на верхнюю можно подняться на фаникулёре. С вершины открывается великолепный вид на море и город. Рекомендую.