Ширина прямоугольника равна 25 см На сколько увеличится площадь этого прямоугольника если его длину увеличить с 30 метров 35 сантиметров

Математика

Ширина прямоугольника равна 25 см На сколько увеличится площадь этого прямоугольника если его длину увеличить с 30 метров 35 сантиметров

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