Ширина прямоугольника равна 25 см На сколько увеличится площадь этого прямоугольника если его длину увеличить с 30 метров 35 сантиметров

Математика
Ширина прямоугольника равна 25 см На сколько увеличится площадь этого прямоугольника если его длину увеличить с 30 метров 35 сантиметров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле S=a×b,так при a-30 b-25 s=30×25=750см^2,если увеличитьa(длину) на 5 то,35×25=875см^2 875-750=125см ответ:на 125см^2 см^-этт значит см в квадрате
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