В чём суть дискуссии историков о происхождении Древнерусского государства?

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Единая индоевропейская языковая общность начала распадаться в IV тыс. до н.э. К середине II тыс. до н.э. еще существовала так называемая индоиранская общность, западным соседом которой вероятно была балтославянская. Последняя распалась на балтскую и славянскую около середины I тыс. до н.э.В любом случае говорить о сложении той или иной этнической общности можно только после появления у нее самоназвания. Самоназвание является отражением возникновения этнического самосознания, сознания своей принадлежности к единому целому. Самоназванием славян, которое было известно всем славянским группам, было словене. Этот этноним зафиксировали авторы 6 в. н.э. в его грецизированной форме – склавины или склавены.Появление самоназвания свидетельствует также о выделении чужого окружения. В этом отношении термин словене-славяне весьма характерен, ибо означает людей, владеющих словом, членораздельной речью. Соответственно чужие народы для славян определялись понятием немцы, поскольку их речь была для славян непонятна. Другой термин, который славяне использовали для определения чужих был чудь т.е. собственно чужой. Так в начальной русской летописи называли народы, платившие Руси дань, в первую очередь финно-угорские племена.Ведутся длительные дискуссии об исторической прародине славян. Можно выделить две основные версии:1.Прародина славян находилась на Дунае, где славян можно определить уже начиная с бронзового века (хронологические границы бронзового века – 3 тыс. – до начала 1 тыс. д. н.э.). В процессе миграций носителей индоевропейских языков славяне переселились на север от Дуная, а в период Великого Переселения народов вернулись на Дунай.2. Праславянский язык (и праславяне) выделились из балто-славянского континуума относительно поздно, только в железном веке (железный век в Европе датируется с 1 тыс. н.э.). Заключительным этапом разделения балтов и славян был выход последних на Дунай. Славяне интенсивно расселялись по территории Восточной Европы на протяжении 6-10 вв. При этом постепенно стали выделять 3 основные этнические группы славян: западные. Южные и восточные. На Восточно-Европейскую равнину славяне шли 2 основными маршрутами. Эти маршруты можно реконструировать на основании данных археологии и языкознания, а также используя летописную традицию. 1 маршрут – по нему двигались поляне, северяне и древляне. Это наследники пражской культуры, которые пришли в Среднее Поднепровье из Центральной Европы и Подунавья.2 маршрут. Вятичи, радимичи, дреговичи. Продвигались через территорию современной Белоруссии. Еще севернее через территорию Белоруссии и Литвы двигались кривичи и словене новгородские.В 6-7 вв. у племенных союзов славян стали проявляться первые признаки государственности. Племенные княжества стали объединяться в суперсоюзы. На этой базе в 9 в. у славян начался процесс образования государства. Государство – это механизм политической власти, которыйа. действует на определенной территории,б. У него есть определенная система органов управленияв. в государстве действует необходимая система законов. \г. формируются органы принуждения.