Помогите пожалуйста написать сочинение на тему: Толерантность - гарантия мира

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Толерантность - это особое человеческое качество, готовность быть терпимым и снисходительным. Умение мириться с существованием кого-либо, считаться с мнением других. В нашем современном обществе среди людей образуются различные группы: по национальности, общим увлечениям и интересам. Но иногда в них происходит такое частое явление, как недопонимание и неготовность считаться с чужим мнением. Из-за этого порой эти группы могут распадаться или выгонять из своих рядов членов. Если взять, к примеру, подростков, то среди молодежи может произойти такая ситуация: если один человек в группе, отказывается курить, а все остальные в этой компании курят, то они могут просто-напросто перестать с ним общаться. Это происходит из-за отсутствия в современном обществе таково понятия как толерантность. Люди не желают слушать чужие мнения и относиться к ним с уважением. Такое положение в обществе кажется мне неправильным, и нужно стараться показать людям, как важна толерантность. В рассказе В. М. Гаршина "Attalea Princeps" очень точно показана ситуация недопонимания и нежелания понимать. В виде людей здесь выступают растения, запертые в оранжерее. Они не хотят считаться с мнением огромной пальмы, мечтающей вырваться на свободу, не хотят пойти ей навстречу, и ей приходиться действовать в одиночку. Рассказ заканчивается печально, и пальма в конце погибает, а мы понимаем, что происходит это из-за отсутствия толерантности, как в этом рассказе, так и в нашей жизни. С моей точки зрения, толерантность - это то качество, которое должно присутствовать в каждом человеке. Если я посмотрю на себя, то я не смогу сказать, что я толерантный человек. Я не всегда прислушиваюсь к чужим мнениям, я не терпима по отношению к другим и легко раздражаюсь. Но я пытаюсь воспитывать в себе это качество, ведь я знаю, что трудно жить в обществе, не считаясь с ним. Этим я хочу сказать, что если человек сам не поймет, что терпимость и выдержка по отношению к другим людям бесспорно очень важны, то никто не сможет воспитать в нем эти чувства. Толерантность - это тоненький лучик света, лучик понимания и взаимного уважения, лучик терпеливости и выдержки, и чтобы этот лучик стал большим и ярким солнцем, нужно, чтобы каждый человек научился его видеть.