Смешали 120 г раствора сульфата натрия с массовой долей 2,5% и 10 г раствора той же сол?? с массовой долей 5% . Вычислите массовую долю соли в процентах в полученном растворе. Ответ с точность до десятых.

Химия

Смешали 120 г раствора сульфата натрия с массовой долей 2,5% и 10 г раствора той же сол?? с массовой долей 5% . Вычислите массовую долю соли в процентах в полученном растворе. Ответ с точность до десятых.

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