Смешали 120 г раствора сульфата натрия с массовой долей 2,5% и 10 г раствора той же сол?? с массовой долей 5% . Вычислите массовую долю соли в процентах в полученном растворе. Ответ с точность до десятых.
Химия
Смешали 120 г раствора сульфата натрия с массовой долей 2,5% и 10 г раствора той же сол?? с массовой долей 5% . Вычислите массовую долю соли в процентах в полученном растворе. Ответ с точность до десятых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 mH2SO4=120*2.5/100=3g2 mH2SO4=10*5/100=0.5g3 mH2SO4=3+0.5=3.5gпропорция 3.5 -- X 10 -- 5% X =3.5*5/10=1.75%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Другие предметы