Смешали 120 г раствора сульфата натрия с массовой долей 2,5% и 10 г раствора той же сол?? с массовой долей 5% . Вычислите массовую долю соли в процентах в полученном растворе. Ответ с точность до десятых.

Химия
Смешали 120 г раствора сульфата натрия с массовой долей 2,5% и 10 г раствора той же сол?? с массовой долей 5% . Вычислите массовую долю соли в процентах в полученном растворе. Ответ с точность до десятых.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 mH2SO4=120*2.5/100=3g2 mH2SO4=10*5/100=0.5g3 mH2SO4=3+0.5=3.5gпропорция  3.5   --   X                        10  --   5%                      X =3.5*5/10=1.75%

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