Дайте характеристику крымскому ханству оч надо помугите
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Дайте характеристику крымскому ханству оч надо помугите
Ответ(ы) на вопрос:
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Крымское ханство в 1443 году стало одним из самых крупных ханств, с момента распада Золотой Орды. Крымское ханство являлось многонациональным государством. Правящей династией крымских ханов стали Гиреи. Хан являлся не только главой государства, но и самым крупным землевладельцем. Благодаря своему выгодному географическому положению Крым был надежно защищён от набегов неприятеля. Важной отраслью хозяйства в Крымском ханстве было коневодство. Население некоторых городов занималось рыбной ловлей.
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