СРОЧНО,ПОЖАЛУЙСТА!!! Рассмотрите побеги растений в зимнее время. Видны ли рубчики от опавших листьев? Найдите на побегах почки. Видны ли на коре чечевички?Срочносрочносрочно
Биология
СРОЧНО,ПОЖАЛУЙСТА!!! Рассмотрите побеги растений в зимнее время. Видны ли рубчики от опавших листьев? Найдите на побегах почки. Видны ли на коре чечевички?Срочносрочносрочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет,не видны так,как чечевички они расцветают на свету местос побегом
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