СРОЧНО,ПОЖАЛУЙСТА!!! Рассмотрите побеги растений в зимнее время. Видны ли рубчики от опавших листьев? Найдите на побегах почки. Видны ли на коре чечевички?Срочносрочносрочно

Биология

СРОЧНО,ПОЖАЛУЙСТА!!! Рассмотрите побеги растений в зимнее время. Видны ли рубчики от опавших листьев? Найдите на побегах почки. Видны ли на коре чечевички?Срочносрочносрочно

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