В начале рабочего дня в кассе было 66720р.до обеда из кассы было выдана шестая часть ??сех денег,после обеда четвертая часть оставшихся денег.сколько денег осталось в кассе к концу рабочего дня?

Математика

В начале рабочего дня в кассе было 66720р.до обеда из кассы было выдана шестая часть ??сех денег,после обеда четвертая часть оставшихся денег.сколько денег осталось в кассе к концу рабочего дня?

Автор: Гость