В начале рабочего дня в кассе было 66720р.до обеда из кассы было выдана шестая часть ??сех денег,после обеда четвертая часть оставшихся денег.сколько денег осталось в кассе к концу рабочего дня?
Математика
В начале рабочего дня в кассе было 66720р.до обеда из кассы было выдана шестая часть ??сех денег,после обеда четвертая часть оставшихся денег.сколько денег осталось в кассе к концу рабочего дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 66720/6 =11120 р выдано до обеда 2) 66720-11120 = 55600 остаток после обеда 3) 55600/4 = 13900 р. выдано после обеда 4) 55600-13900=41700 р остаток в конце дня
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