Вычисли если нужно распиши 490×7. 5400×6. 2809×6. 3650×9+78916 378×60. 459×200. 52058×7 165489-218×90
Математика
Вычисли если нужно распиши 490×7. 5400×6. 2809×6. 3650×9+78916 378×60. 459×200. 52058×7 165489-218×90
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3430. 32 400. 111 766. 22 680. 91 800. а дальше я не поняла
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