Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Помогите пожалуйста ! Номер 24, буква А.
Математика
Помогите пожалуйста ! Номер 24, буква А.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12x-39=8x+5 12x-8x=5+39 4x=44 x=11
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
История
Кому воздавали хвалу воины Египта?
Ответить
Литература
Описание Григория из Бориса Годунова
Ответить
География
В какой из перечисленных отраслей является сеялки косилки комбайны
Ответить
Другие предметы
Дайте характеристику крымскому ханству оч надо помугите
Ответить
Математика
Вычисли если нужно распиши 490×7. 5400×6. 2809×6. 3650×9+78916 378×60. 459×200. 52058×7 165489-218×90
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск