Найди разность чисел расположенных на 125 единиц слева и 23 единиц справа от числа 445
Математика
Найди разность чисел расположенных на 125 единиц слева и 23 единиц справа от числа 445
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)445-125=320 2)445+23=468 3)468-320=148
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