Пожалуйста , помогите с 183.

Гость: Гость:

1. Алатау, несомненно, является одним из самых живописных мест Казахстана. 2. Отец, к моему удивлению, не рассердился. 3. Конечно, я хозяин своим словам. 4. Мы долго плутали по горам и лесу, но моралов, к сожалению, так и не нашли. 5. К счастью, никто не заметил моего позднего возвращения из поездки. 6. Рыбалка, по мнению многих, занятие интересное и полезное.