Пожалуйста , помогите с 183.

Русский язык
Пожалуйста , помогите с 183.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Алатау, несомненно, является одним из самых живописных мест Казахстана. 2. Отец, к моему удивлению, не рассердился. 3. Конечно, я хозяин своим словам. 4. Мы долго плутали по горам и лесу, но моралов, к сожалению, так и не нашли. 5. К счастью, никто не заметил моего позднего возвращения из поездки. 6. Рыбалка, по мнению многих, занятие интересное и полезное.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помошите с 12 заранее спасибо.
Ответить
География
Скажите поже чем отличается географическая корта от космического снимка
Ответить
Математика
Найди разность чисел расположенных на 125 единиц слева и 23 единиц справа от числа 445
Ответить
Математика
У простите выражение А= 8а (5а^4-3)-4а (10а^4-7)-10а-5
Ответить
Окружающий мир
помощью Интернета соверши воображаемое путешествие в национальный парк " Сочинский ". Что интересного можно там увидеть? Что сотрудники национально...
Ответить