Всё - морфологический разбор слова
Русский язык
Всё - морфологический разбор слова
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1. мест. весь - н.ф. 2. пост. приз. - опред. непост. приз. - И.п., мн.ч.
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