Цитатный план : Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях.
Литература
Цитатный план : Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Ранняя смерть матери царевны. Издалече наконец Воротился царь-отец. На него она взглянула, Тяжелешенько вздохнула, Восхищенья не снесла И к обедне умерла. 2.Злая мачеха. Год прошел, как сон пустой, Царь женился на другой. 3. Высока, стройна, бела, И умом и всем взяла; Но зато горда, ломлива, Своенравна и ревнива. 4.Больше всего она любила себя и ценила свою красоту. Ей в приданое дано Было зеркальце одно; Свойство зеркальце имело: Говорить оно умело. 5.Злой замысел царицы. Она, Черной зависти полна, Бросив зеркальце под лавку, Позвала к себе Чернавку 6. Приказание Чернавке отвести царевну в лес «на съедение волкам» . И наказывает ей, Сенной девушке своей, Весть царевну в глушь лесную И, связав ее, живую Под сосной оставить там На съедение волкам. 7. Странствие королевича Елисея в поисках царевны. Королевич Елисей, Помолясь усердно богу, Отправляется в дорогу За красавицей-душой, За невестой молодой. 8.Жизнь царевны у семи богатырей. Дом царевна обошла, Всё порядком убрала, Засветила богу свечку, Затопила жарко печку, На полати взобралась И тихонько улеглась. 9. Входят семь богатырей, Семь румяных усачей. 10. День за днем идет, мелькая, А царевна молодая Всё в лесу, не скучно ей У семи богатырей. 11.Появление царицы. Видит: нищая черница Ходит по двору, клюкой Отгоняя пса. 12.Переодевшись монахиней, царица появляется у семи богатырей и дает царевне отравленное яблоко. Кушай яблочко, мой свет Благодарствуй за обед» , — Старушоночка сказала, Поклонилась и пропала.. . 13.Смерть царевны и прощание с ней семи богатырей. Вдруг она, моя душа, Пошатнулась не дыша, Белы руки опустила, Плод румяный уронила, 14.Семь богатырей не стили хоронить царевну «Она, как под крылышком у сна, тиха, свежа лежала, что лишь только не дышала. Сотворив обряд печальный, Вот они во гроб хрустальный Труп царевны молодой Положили — и толпой Понесли в пустую гору 15.Королевич отправляется на поиски пропавшей невесты, долго странствовал по свету, спрашивал о царевне у людей, у Солнца, у Месяца. Только Ветер указал ему на гору с глубокой пещерой, где находился гроб с царевной. Там за речкой тихоструйной Есть высокая гора, В ней глубокая нора; В той норе, во тьме печальной, Гроб качается хрустальный 16.Королевич находит невесту. Перед ним, во мгле печальной, Гроб качается хрустальный, И в хрустальном гробе том Спит царевна вечным сном. 17.Увидев мертвую царевну, королевич в отчаянии ударяется о хрустальный гроб, гроб разбился и царевна ожила. Гроб разбился. Дева вдруг Ожила. Глядит вокруг Изумленными глазами, И, качаясь над цепями, Привздохнув, произнесла: «Как же долго я спала! » 18.Смерть злобной мачехи. Узнав, что царевна жива, мачеха умирает от тоски и злости. Злая мачеха, вскочив, Об пол зеркальце разбив, В двери прямо побежала И царевну повстречала. Тут ее тоска взяла, 19.Свадьба царевны и королевича Елисея. Свадьбу тотчас учинили, И с невестою своей Обвенчался Елисей; И никто с начала мира Не видал такого пира; Я там был, мед, пиво пил, Да усы лишь обмочил. Тут очень много не знаю как твоя учительница думала потому что он очень большой мозг взарвёться))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
СРОЧНО !!!!! все возможное наибольшее число, кратное 9,подслушивала вместо звездочк?? нужные цифры :а)2*76* б) 38*6* в)*47*3 г) 73*8* д )30*1* е)2*3*0
Русский язык
В каких случаях после шипящих и ц в окончаниях имён существительных творительног?? падежа пишется о, а в каких е?
Биология
На примере особенностей строения плоских, круглых и кольчатых червей перечислите признаки усложнения организации животных.
Литература