Иван рыбачил на льдине в Дивногорске. Внезапно льдина оторвалась, и Ивана на ней п??несло в сторону Красноярска. Через 4 часа спасатели выловили частично обледеневшего Ивана в 40 км от места начала незапланированной речной прог...
Математика
Иван рыбачил на льдине в Дивногорске. Внезапно льдина оторвалась, и Ивана на ней п??несло в сторону Красноярска. Через 4 часа спасатели выловили частично обледеневшего Ивана в 40 км от места начала незапланированной речной прогулки. Обратно спасённого Ивана отправили на судне "Ракета", и путь домой оказался менее увлекательным и в 4 раза быстрее. Определите собственную скорость судна "Ракета".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость движения ивана на льдине = 40км/4часа=10км/ч скорость ракеты = 10км/ч*4 = 40 км/ч
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