Иван рыбачил на льдине в Дивногорске. Внезапно льдина оторвалась, и Ивана на ней п??несло в сторону Красноярска. Через 4 часа спасатели выловили частично обледеневшего Ивана в 40 км от места начала незапланированной речной прог...

Математика

Иван рыбачил на льдине в Дивногорске. Внезапно льдина оторвалась, и Ивана на ней п??несло в сторону Красноярска. Через 4 часа спасатели выловили частично обледеневшего Ивана в 40 км от места начала незапланированной речной прогулки. Обратно спасённого Ивана отправили на судне "Ракета", и путь домой оказался менее увлекательным и в 4 раза быстрее. Определите собственную скорость судна "Ракета".

Автор: Гость