Какие из неологизмов по вашему мнению образовались в самом русском языке а кикие ??ыли заимствованые из иностранных языков? 1)Флешка,диск,степлер,компьютер,интернет,ноутбук,мобильник,видио,картридж,цифровик 2)Пицца,хотдог,гам...
Русский язык
Какие из неологизмов по вашему мнению образовались в самом русском языке а кикие ??ыли заимствованые из иностранных языков? 1)Флешка,диск,степлер,компьютер,интернет,ноутбук,мобильник,видио,картридж,цифровик 2)Пицца,хотдог,гамбургер,барбекю. 3)дайвинг,кёрлинг,боулинг. 4)скутер,квадроцикл.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образованы - 1 и 4 Заимствованы - 2 и 3 Слова из 2 и 3, например, хотдог, в переводе с английского - горячая сосиска, дайвинг - ныряние. А 1 и 4 - придуманы русскими
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