Ілгерінді ыкпалга 5 соз,кейинди ыкпалга 5 соз,тогызпалы ыкпалга 5 соз жазып беринизшы
Қазақ тiлi
Ілгерінді ыкпалга 5 соз,кейинди ыкпалга 5 соз,тогызпалы ыкпалга 5 соз жазып беринизшы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Илгеринди ыкпал:жазгы кеш, карама-карсы,ашса, кара кой, дас бала, кейнди ыкпал : сарыагаш, кок аспан,тарак, курек, жанбады, соз жок тогыспалы:досжан, есжан, аманкелди, мен келдим
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Стихотворение "никого не будет в доме" (Пастернак) 1)год написания. 2)главная мысл??,идея. 3)Лирический герой.4)метафоры,олицетворение,сравне...
Биология
Математика
Математика
Математика