Imagine you are in 2 different countries. Write a chat log telling each other about the weather. Как эта переводится?
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Imagine you are in 2 different countries. Write a chat log telling each other about the weather. Как эта переводится?
Ответ(ы):
Гость:
Это точно правильно....
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