Рецепт еды реклама или меню (лучше реклама)
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Рецепт еды реклама или меню (лучше реклама)
Ответ(ы):
Гость:
CHOCOLATE CHIP COOKIES Ingredients: 1 cup unsaled butter 3/4 cup white sugar 3/4 cup packed brown sugar 2 large eggs 1 1/2 teaspoons pure vanilla extract 2 3/4 cups all-purpose wheat flour 1 teaspoon baking soda 1/2 teaspoon salt 1 1/2 cups chocolate chips 1 cup of coarse- cut walnuts
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