Мини сочинение на тему МУЗЫКА СЕСТРА ЖИВОПИСИ

Гость: Гость:

Музыка и живопись, пожалуй, одни из самых древних видов искусства. Мы знаем, что первобытные люди делали наскальные рисунки, а все обряды сопровождали музыкой и ритуальными танцами. Поэтому эти два древних искусства постоянно идут рядом. Музыка, как и живопись, может выполнять "декоративную", изобразительную функцию, изображая звуки природы, разных стихий. Но может и глубоко передавать внутренний мир человека. Именно поэтому мы так ценим в живописи изображение человека, а в музыке образы, которые связаны с человеческими эмоциями. Музыка и живопись даже пользуются одними терминами, такими как краска, фактура, масштаб, образность и др.