Купили 5 воздушных шаров 2 из них попросил купить ему еще по Два шара Сколько всего шаров получили дети Реши задачу двумя способами

Математика

Купили 5 воздушных шаров 2 из них попросил купить ему еще по Два шара Сколько всего шаров получили дети Реши задачу двумя способами

Автор: Гость