Купили 5 воздушных шаров 2 из них попросил купить ему еще по Два шара Сколько всего шаров получили дети Реши задачу двумя способами
Математика
Купили 5 воздушных шаров 2 из них попросил купить ему еще по Два шара Сколько всего шаров получили дети Реши задачу двумя способами
Ответ(ы):
Гость:
1 способ.5*8+3*2=46 (шаров ) купили 2 способ.5*5+3*7=46 ( шаров )
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