Как проверить букву и в слове прИчина?

Русский язык
Как проверить букву и в слове прИчина?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Никак,словарное слово
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