Почему союзники русских – шведские отряды оказались в итоге захватчиками русски?? земель? 11. Перечислите причины распада тушинского лагеря? 12.Из кого состояло первое ополчение? Что объединяло этих людей? 13. Как были разделен...

История
Почему союзники русских – шведские отряды оказались в итоге захватчиками русски?? земель? 11. Перечислите причины распада тушинского лагеря? 12.Из кого состояло первое ополчение? Что объединяло этих людей? 13. Как были разделены функции Минина и Пожарского в управлении вторым ополчением? Почему Минин сам не возглавил ополчение? 14. Укажите последовательность событий освобождения Москвы ополченцами. 15. Почему для избрания нового царя было необходимо собрать Земский собор? 16. Какие сословия получили земли от Михаила Романова? 17. В чём разница между натуральным и мелкотоварным ремесленным производством? 18.Какие ограничения были введены для иностранных купцов во внутренней торговле? Для чего это было сделано? 19. Какие виды службы выполняли дворяне? 20.Найдите историческую ошибку в предложении: «Система местничества устанавливала систему замещения должностей по наследству» ПОЖАЛУЙСТА!!!
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Автор: Гость
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Гость:
11. тушинци сожгли свой лагерь и двинульсь в поход
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