Вставьте пропущенные буквы, выполните разборы: А)Многие вещи наших предков _горе??и, и_тлели, _гнили, ра_сыпались в пыль4. Человек бе_заботно выкидывал ра_битую тарелку, и_точенный нож. Но не все и_чезает бе_следно: ра_копки а...
Русский язык
Вставьте пропущенные буквы, выполните разборы: А)Многие вещи наших предков _горе??и, и_тлели, _гнили, ра_сыпались в пыль4. Человек бе_заботно выкидывал ра_битую тарелку, и_точенный нож. Но не все и_чезает бе_следно: ра_копки археологов1 напоминают2 об ушедших эпохах. Б)Сл_жение ц_фра ч_рный выр_стим ш_колад выр_сли ц_тата ж_лтый р_сточек ш_л ч_лка сл_гать спец_альный крыж_вник мотоц_кл прор_стают ц_плёнок отр_сль
Ответ(ы):
Гость:
Сгорели, истлели, сгнили, рассыпались, беззаботно, разбитую, источенный, исчезает, бесследно, раскопки, сложение, цифра, чёрный, вырастим, шоколад, выросли, цитата, жёлтый, росточек, шёл, чёлка, слагать, специальный, крыжовник, мотоцикл, прорастают, цыплёнок, отрасль Разборы: 1 - археологов - 5 слогов а [ a] - гласная, безударная. р [р] - согласная, звонкая, твёрдая х [х] - согласная, мягкая, глухая е [и]- гласная безударная о [о] - гласная, ударная л [л] - согласная звонкая твёрдая о [а]- гласная безударная г [к] - согласная глухая твёрдая напоминают - на - приставка, помин - корень, а - суффикс, ют - окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Как правельно расставить действия и решить примеры35:5+36:4= 26+6×8-45:5= 24:6+18-2×6= 9×6-3×6+19-27:3=
История
ПОМОГИТЕ СРОЧНОО ДАЮ 20 БАЛОВ В грамоте царя Михаила Федоровича выданной семьёй ??вана Сусанина о подвиге героя говорилось что он.. что он сде...
Английский язык