Номер 5 плиз плиз плиз

Гость: Гость:

(на) весеннее-прил.(какой?) I. Обоз.приз. пред.- н.ф.весенний II. Пост. пр. -качеств., непост. пр. -полное.,в ед. ч., в П. п. III. солнце на (какое?) весеннее. подчеркивается волнистый линией