Номер 5 плиз плиз плиз
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Номер 5 плиз плиз плиз
Ответ(ы):
Гость:
(на) весеннее-прил.(какой?) I. Обоз.приз. пред.- н.ф.весенний II. Пост. пр. -качеств., непост. пр. -полное.,в ед. ч., в П. п. III. солнце на (какое?) весеннее. подчеркивается волнистый линией
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