Как округлить число 725,0918 до десятых, до сотых

Математика
Как округлить число 725,0918 до десятых, до сотых
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Автор: Гость
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Гость:
До десятых-725,1 до сотых-725,09
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