Перепишите предложения, заменяя цифровые обозначения буквенными. Б. 1. В 1812 году 4-километровый фронт у Бородина обороняли 120 000 солдат Кутузова (М. Брагин). 2. 40 000-ый гарнизон Севастополя перешёл...
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Перепишите предложения, заменяя цифровые обозначения буквенными. Б. 1. В 1812 году 4-километровый фронт у Бородина обороняли 120 000 солдат Кутузова (М. Брагин). 2. 40 000-ый гарнизон Севастополя перешёл через Большую бухту на северную сторону, заранее сильно укрепленную (С.С.-Ценский). 3. Был приказ поставить на прямую наводку 76-миллиметровые батареи (В. Кожевников). 4. Лет 15 назад на Алтае нашли 700-летний, с которого взяли 4 000 шишек (Из газет). 5. Я верю в свой народ несокрушимою 1 000-летней верой (Д. Бедный).
Ответ(ы):
Гость:
Тычяча восемьсот двенадцатом Четырех Сто двадцать тысяч Сорока тысячный Семидесяти шести Пятнадцать Семисот Четыре тысячи Тысячелетней
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