Перепишите предложения, заменяя цифровые обозначения буквенными. Б. 1. В 1812 году 4-ки­ло­мет­ро­вый фронт у Бо­ро­ди­на обо­ро­ня­ли 120 000 сол­дат Ку­ту­зо­ва (М. Бра­гин). 2. 40 000-ый гар­ни­зон Се­ва­сто­по­ля пе­ре­шёл...

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Перепишите предложения, заменяя цифровые обозначения буквенными. Б. 1. В 1812 году 4-ки­ло­мет­ро­вый фронт у Бо­ро­ди­на обо­ро­ня­ли 120 000 сол­дат Ку­ту­зо­ва (М. Бра­гин). 2. 40 000-ый гар­ни­зон Се­ва­сто­по­ля пе­ре­шёл через Боль­шую бухту на се­вер­ную сто­ро­ну, за­ра­нее силь­но укреп­лен­ную (С.С.-Цен­ский). 3. Был при­каз по­ста­вить на пря­мую на­вод­ку 76-мил­ли­мет­ро­вые ба­та­реи (В. Ко­жев­ни­ков). 4. Лет 15 назад на Алтае нашли 700-лет­ний, с ко­то­ро­го взяли 4 000 шишек (Из газет). 5. Я верю в свой народ несо­кру­ши­мою 1 000-лет­ней верой (Д. Бед­ный).

Автор: Гость