Сравните дроби с число 1/2, а затем между собой 1/3и3/4, 1/4и5/6, 2/5и5/8

Математика

Сравните дроби с число 1/2, а затем между собой 1/3и3/4, 1/4и5/6, 2/5и5/8

Автор: Гость