Сравните дроби с число 1/2, а затем между собой 1/3и3/4, 1/4и5/6, 2/5и5/8

Математика
Сравните дроби с число 1/2, а затем между собой 1/3и3/4, 1/4и5/6, 2/5и5/8
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) 1/3<1/2    3/4>1/2    1/3<3/4б) 1/4<1/2    5/6>1/2    1/4<5/6в) 2/5<1/2    5/8>1/2    2/5<5/8г) 4/5>1/2    3/7<1/2    4/5>3/7д) 7/13>1/2    8/17<1/2    7/13>8/17е) 8/17<1/2    10/19>1/2    8/17<10/19

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