Сравните дроби с число 1/2, а затем между собой 1/3и3/4, 1/4и5/6, 2/5и5/8
Математика
Сравните дроби с число 1/2, а затем между собой 1/3и3/4, 1/4и5/6, 2/5и5/8
Ответ(ы):
Гость:
) 1/3<1/2 3/4>1/2 1/3<3/4б) 1/4<1/2 5/6>1/2 1/4<5/6в) 2/5<1/2 5/8>1/2 2/5<5/8г) 4/5>1/2 3/7<1/2 4/5>3/7д) 7/13>1/2 8/17<1/2 7/13>8/17е) 8/17<1/2 10/19>1/2 8/17<10/19
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