Хозяйка разлила молоко три кувшина поровну когда из двух Кувшинов израсходовали 4 литров молока досталось 7 литров молока сколько литров молока было в каждом кувшине
Математика
Хозяйка разлила молоко три кувшина поровну когда из двух Кувшинов израсходовали 4 литров молока досталось 7 литров молока сколько литров молока было в каждом кувшине
Ответ(ы):
Гость:
Короче, 4*2=8 литров 8+7=15 литров 15/3=5 литров Ответ, по 5 литров молока было в каждом кувшине
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