Хозяйка разлила молоко три кувшина поровну когда из двух Кувшинов израсходовали 4 литров молока досталось 7 литров молока сколько литров молока было в каждом кувшине

Математика

Хозяйка разлила молоко три кувшина поровну когда из двух Кувшинов израсходовали 4 литров молока досталось 7 литров молока сколько литров молока было в каждом кувшине

Автор: Гость