Пожалуйстапомогите это срочно!!!!!!!!!!

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Таблица ответов Величина две восьмых величины три четверти величины 48 12 36 32 8 24 64 16 48 Решение: 12: 2/8=12*8/2=6*8=48 - величина 48*3/4=12*3=36 - это три четверти величины 24:3/4=24*4/3=8*4=32 - это величина 32*2/8=4*2=8 - это две восьмых величины 64*2/8=8*2=16 - это две восьмых величины 64*3/4=16*3=48 - это три четверти величины