Хэээй Помогите Какой газ относится к горению?

Химия
Хэээй Помогите Какой газ относится к горению?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пропан, скорей всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
СРОЧНО СРОЧНОзадайте вопрос к выделенным словам .помоготе оч срочно пожалуйста The weather was AWFUL on Sunday. It took me AN HOUR to read that...
Ответить
Математика
Купили 5 воздушных шаров 2 из них попросил купить ему еще по Два шара Сколько всего шаров получили дети Реши задачу двумя способами
Ответить
Русский язык
Морфологический разбо: В шубе
Ответить
Математика
Пожалуйстапомогите это срочно!!!!!!!!!!
Ответить
Математика
Сравните дроби с число 1/2, а затем между собой 1/3и3/4, 1/4и5/6, 2/5и5/8
Ответить