Хэээй Помогите Какой газ относится к горению?
Химия
Хэээй Помогите Какой газ относится к горению?
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Пропан, скорей всего
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