Прилагательные по схеме приставка, корень,окончание.
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Прилагательные по схеме приставка, корень,окончание.
Ответ(ы):
Гость:
Безголосый,недобрый,невесёлый,нелёгкий,нехороший,небольшой,неласковый,незлой,предобрый,презлой,прехороший,престрогий,премилый.В этих прилагательных морфемы располагаются по схеме-приставка,корень,окончание.
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