Как расположен индийский океан относительно экватора, тропиков, полярных кругов ?? нулевого меридеана

География
Как расположен индийский океан относительно экватора, тропиков, полярных кругов ?? нулевого меридеана
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Экватор пересекает Индийский океан в северной его части, но большая часть океана все-таки размещена в Южном полушарии. Северный тропик пересекает только Аравийское море, хотя оно тоже является частью Индийского океана. Южный тропик пересекает океан примерно посередине. Северный полярный круг не пересекает, южный полярный круг пересекает в южной части океан. Относительно начального меридиана Индийский океан лежит в Восточном полушарии.
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