Имеется 100 билетов с номерами 00,01,...,98,99 и 10 ящиков с номерами 0,1,...,9. Билет разрешает??я опускать в ящик, если номер ящика содержится в записи номера билета. Какое наибольшее кол-во билетов может оказаться в одном из...
Математика
Имеется 100 билетов с номерами 00,01,...,98,99 и 10 ящиков с номерами 0,1,...,9. Билет разрешает??я опускать в ящик, если номер ящика содержится в записи номера билета. Какое наибольшее кол-во билетов может оказаться в одном из ящиков после раскладывания всех билетов по указанному правилу? А. 20. Б. 19. В. 11. Г.10.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каждом десятке билетов 10 номеров (0-9, 10-19, 20-29 и т.д). Таких десятков 10, из них 1 из однозначных чисел (0-9). Любой десяток можно полностью опустить в ящик с номером с которого начинается число в данном десятке (уже получится 10 билетов). Во всех оставшихся десятках с двузначными числами есть ещё одно число с номером данного ящика. Таких чисел 8 (уже 10+8). Остается 1 десяток с однозначными числами (0-9), в котором также есть билет с номером ящика. (получается 10+8+1). Например. Возьмем десяток (20-29) - ложим в ящик №2 10шт. в каждом оставшемся десятке еще по одному (2,12,32...92) всего 9шт. 10+9=19. Как-то так...
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