Имеется 200г нафталина при 20*С .Какое количество теплоты следует затратить ,чтобы д??вести до точки плавления и расплавить нафталин ? Пожалуйста дано и решение
Физика
Имеется 200г нафталина при 20*С .Какое количество теплоты следует затратить ,чтобы д??вести до точки плавления и расплавить нафталин ? Пожалуйста дано и решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200 гр + 20*с=72009 и то что мы не знаем
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