Имеется 200г нафталина при 20*С .Какое количество теплоты следует затратить ,чтобы д??вести до точки плавления и расплавить нафталин ? Пожалуйста дано и решение

Физика

Имеется 200г нафталина при 20*С .Какое количество теплоты следует затратить ,чтобы д??вести до точки плавления и расплавить нафталин ? Пожалуйста дано и решение

Автор: Гость