Как сделать морфологический разбор слова погуляли
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Как сделать морфологический разбор слова погуляли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Погуляли - глагол. что сделали? погуляли 2. Нач. форма гулять 3. мп. переходный изьяв. мн.ч 4. что сделали? погуляли (сказ)
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