Имеется 7 пустых больших коробок.В некоторые из них положили по 5 маленьких коробо??,а в остальные - по 3 коробки среднего размера.Всего получилось 27 коробок.Во сколько пустых коробок положили по 5 маленьких коробок? Решите п...
Математика
Имеется 7 пустых больших коробок.В некоторые из них положили по 5 маленьких коробо??,а в остальные - по 3 коробки среднего размера.Всего получилось 27 коробок.Во сколько пустых коробок положили по 5 маленьких коробок? Решите пожалуйста Задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- больших коробок положили по 3 коробки среднего размера тогда в 7 коробок положили по 5 маленьких 5х+3(7-х)=27 5х+21-3х=27 2х=27-21 х=3 в 3 большие коробки положили 5 маленьких коробок 7-4=3 в 4 коробки положили 3 коробки среднего размера
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