Имеется 7 пустых больших коробок.В некоторые из них положили по 5 маленьких коробо??,а в остальные - по 3 коробки среднего размера.Всего получилось 27 коробок.Во сколько пустых коробок положили по 5 маленьких коробок? Решите п...

Математика

Имеется 7 пустых больших коробок.В некоторые из них положили по 5 маленьких коробо??,а в остальные - по 3 коробки среднего размера.Всего получилось 27 коробок.Во сколько пустых коробок положили по 5 маленьких коробок? Решите пожалуйста Задачу

Автор: Гость