За 35 тетрадей заплатили 70тг сколько тенге стоят 16 блокнотов если один блокнот сто??т на 8 тенге дороже чем одна тетрадь ДАЮ100 БАЛЛООВВВ CРОЧНО

Математика

За 35 тетрадей заплатили 70тг сколько тенге стоят 16 блокнотов если один блокнот сто??т на 8 тенге дороже чем одна тетрадь ДАЮ100 БАЛЛООВВВ CРОЧНО

Автор: Гость