За 35 тетрадей заплатили 70тг сколько тенге стоят 16 блокнотов если один блокнот сто??т на 8 тенге дороже чем одна тетрадь ДАЮ100 БАЛЛООВВВ CРОЧНО
Математика
За 35 тетрадей заплатили 70тг сколько тенге стоят 16 блокнотов если один блокнот сто??т на 8 тенге дороже чем одна тетрадь ДАЮ100 БАЛЛООВВВ CРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70:35=2 (8+2)*16=160 тенге стоят 16 блокнотов
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