Какой урок нам преподает Фонвизин в своей комедии Недоросль

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Позвольте слегка перефразировать тему: не чему, а как учат в его комедии? А именно: чему и как учат недоросля Митрофанушку? Если мне позволят, то я приступлю к объяснению своей точки зрения на эту проблему. Насколько я понимаю, слово «недоросль» стало обидной обзывалкой только после выхода на сцену одноименной комедии. А до того это слово означало юного дворянина, готового пойти на службу, после чего его целый год будут называть «новик» с ударением на последнем слоге. Недоросль не обязательно должен быть тупым, как Митрофанушка. Но разве его вина, что его так выучили? Первой учительницей и воспитательницей была старая нянька Еремеевна, которая за свой труд получает «по пяти рублей на год, да по пяти пощечин надень». Нянька больше заботилась об утробе воспитанника, а не о его голове. «Мужество» характера будущего офицера Митрофана Простакова воспитывается атмосферой в семье, где всем заправляет женщина. Самохарактеристика мужчин семейства Простаковых вкупе с дядей Скотини- ным такова: «Я сестрин брат... я женин муж... а я матушкин сын». Комические сценки представляет собой и хрестоматийное обучение Митрофанушки. Оно превращается в сплошной анекдот. На уроке арифметики мать учит сына больше стяжательству, а не счету: Г-жа Простакова. Врет он, друг мой сердечный! Нашел деньги, ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке... На уроке словесности Митрофанушка проявляет сообразительность и изобретает «прилагательную» дверь: Митрофан. Потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана шеста неделя дверь стоит еще не навешана: так то покамест существительна. Стародум. Так поэтому у тебя слово дурак прилагательное, потому что оно прилагается к глупому человеку? Ненужность географии для дворянина тоже объясняется очень просто: Г-жа Простакова. Ах, мой батюшка! Да извозчики-то на что? Это их дело. Это-таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда, - свезут, куда изволишь. Мне, поверь, батюшка, что, конечно, то вздор, чего не знает Митрофанушка... Чистый юмор можно признать и в анекдотической характеристике всей науке, которую дает Тарас Скотинин: Скотинин. Да с ним на роду вот что случилось. Верхом на борзом иноходце разбежался он хмельной в каменны ворота. Мужик был рослый, ворота низки, забыл наклониться. Как хватит себя лбом о притолоку, индо пригнуло дядю к похвям (подхвост- ный ремень у лошади) потылицею, и бодрый конь вынес его из ворот к крыльцу навзничь. Я хотел бы знать, есть ли на свете ученый лоб, который бы от такого тумака не развалился; а дядя, вечная ему память, протрезвясь, спросил только, целы ли ворота? Скотинин (Милону). ...Я думаю, что Скотинины все родом крепколобы... Чисто комический эффект создают говорящие фамилии - учитель математики отставной солдат Цыфиркин, учитель грамматики дьячок Кутейкин и липовый гувернер немец Вральман, бывший кучер. Нарочито комически звучат оговорки «учителя» и немецкая окраска речи: «Ай! ай! ай! ай! Што я зафрал!» Смешна и самохарактеристика учителя грамматики Ку- тейкина: Кутейкин. ...Подавал в консисторию челобитье, в котором прописал: «такой-то семинарист, из церковных детей, убояся бездны премудрости, просит от нея об увольнении». На что и милостивая резолюция вскоре воспоследовала, с отметкою: «Такого- то семинариста от всякого учения уволить: писано бо есть, не мечите бисера пред свиниями, да не попрут его ногами...» Столь односторонний взгляд на «учение» Митрофанушки может убедить читателя или зрителя, что пьеса «Недоросль» - чисто юмористическое произведение. Но это не так. Комедия Дениса Ивановича Фонвизина прежде всего назидательна, она действительно многому учит. Прежде всего двум истинам. Первую можно выразить пословицей «Дурака учить - только портить». Вторую пословицу можно взять из библии: «Врачу, исцелися сам». Она пригодна для случая, когда кого-нибудь стараются учить тому, чему не научились сами.